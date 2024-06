Entre os dias 05 e 07 de julho acontecerá a Feira Noivas e Debutantes de Curitiba 2024, no Centro de Eventos Positivo, localizado no Parque Barigui. Reunindo novidades e sugestões do setor, a entrada para o evento, que será realizado das 14 horas às 22 horas, custará R$ 20.

Uma das principais inovações da edição é a “Assessoria Pets no Casamento”, um serviço personalizado e exclusivo que surge como uma grande tendência para 2024. Nessa proposta, a assessoria cuida de cada detalhe, desde a escolha da roupa personalizada para o Pet, que pode incluir fraque, vestido de noiva, gravata borboleta, até um adestramento especial, garantindo que os animais de estimação estejam prontos para participar da celebração dos tutores.

Além dessa novidade, a feira vai contar com a presença de renomados estilistas que irão lançar coleções exclusivas. São esperadas coleções inéditas, trazendo tendências que variam do clássico ao contemporâneo, garantindo opções para todos os estilos e gostos.

Os visitantes também terão a oportunidade de desfrutar de diversas degustações de bolos, doces e buffets, proporcionando uma experiência envolvente que ajuda na escolha dos serviços para o grande dia.

Horários e informações da Feira Noivas e Debutantes 2024

Feira Noivas e Debutantes 2024.

De 05 até 07 de julho.

Das 14h às 22h.

Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui).

Ingresso: R$ 20,00.

Para mais informações, acesse: Instagram: @noivasedebutantesofficial, Facebook: feiranoivasedebutantes e E-mail: contato@feiranoivasedebutantes.com

