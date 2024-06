Importante Armazém da Família de Curitiba vai fechar a partir desta terça

O Armazém da Família Fazendinha estará fechado a partir desta terça-feira (25), para reforma da parte elétrica. A previsão é que a unidade da Prefeitura de Curitiba reabra no dia 2 de julho.

Durante os dias da reforma, os curitibanos cadastrados no programa municipal poderão fazer compras nas demais unidades. Os Armazéns da Família mais próximos da unidade em revitalização são Uberlândia/Vila Leão (Rua Felinto Bento Vianna, 637, Portão) e Vila Sandra (Rua Robert Redzimski, 1157, CIC).

Ao todo, Curitiba conta com 35 Armazéns da Família, que oferecem itens alimentícios e materiais de higiene e limpeza, que custam cerca de 30% menos em comparação com os supermercados.

Os Armazéns da Família, vinculados à Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Curitiba, atendem famílias com renda de até 5 salários mínimos. São mais de 1 milhão de curitibanos beneficiados pelo programa. Também há convênios com municípios da Grande Curitiba.

Para ser cadastrado, o curitibano deve ter 18 anos ou mais, residir no município e ter seus dados sobre a renda familiar, apoiados por documentos, aprovados. Não há cobrança de taxa. Na capital, o cadastro é todo online, assim como sua renovação. Entidades sociais sem fins lucrativos, que também são beneficiadas, têm cadastramento diferenciado.

Nas cidades da RMC, os usuários dos Armazéns da Família contam com atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de cada município conveniado ao programa da Prefeitura de Curitiba.

