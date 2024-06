Água produzida na região de Curitiba dará “brilho” a cafés especiais

Uma água mineral diferenciada vinda de uma fonte em Quitandinha, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), que promete dar mais sabor para cafés especiais. Essa é a aposta dos empreendedores Jackson Werneck Andrade e Cícero Caiçara Junior, que após descobrirem a fonte, resolveram lançar no mercado um produto inédito: água engarrafada com características específicas, voltada principalmente para o uso na bebida.

O projeto, que possui apoio técnico do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), quer atingir um mercado altamente promissor e lucrativo, que vem crescendo mundialmente nos últimos anos. De acordo com uma pesquisa realizada pela The Brainy Insights, o mercado global de cafés especiais deve atingir US$ 152,69 bilhões até 2030. No Brasil, um levantamento feito em 2021 pela Federação dos Cafeicultores do Cerrado aponta que o consumo de cafés especiais no Brasil tem registrado um aumento médio anual de 15%.

Localizada na chácara da família de Jackson em Quitandinha, a fonte de água já era conhecida há mais de 40 anos. No entanto, ninguém sabia que daquele poço, com 20 metros de profundidade, jorrava água mineral com uma composição especial. Segundo Cícero, os familiares de Jackson sempre comentavam que aquela água era diferente e percebiam benefícios do uso no cabelo e na pele.

Em uma visita à propriedade, Jackson, que atualmente mora no Canadá, utilizou a água da fonte para preparar um café especial, e acreditou que o agradável sabor da bebida se devia apenas à qualidade do grão utilizado. “De volta ao Canadá, ele preparou o mesmo café, utilizando o mesmo processo, mas percebeu que o gosto estava bem diferente. A partir dali, passou a estudar a importância da água no preparo do café, e compartilhou comigo o que havia descoberto”, lembra Cícero.

Água especial

Em 2021, já avistando uma possível oportunidade, Jackson e Cícero buscaram o Tecpar para analisar se aquela água era potável. Os primeiros resultados foram promissores: a fonte foi classificada como sendo de água mineral fluoretada. Foi a partir desse momento, lembra Cícero, que o projeto realmente iniciou.

“Tínhamos um objetivo muito específico, e os resultados determinariam se seria possível ou não a realização do projeto em função da nossa fonte exclusiva. Precisávamos da avaliação da qualidade da água e sua exata composição química, e os resultados certificaram a qualidade e a estrutura da água mineral que procurávamos. Teríamos oportunidades múltiplas em relação à exploração daquela água mineral”, lembra.

A gerente do Centro de Tecnologia em Saúde e Meio Ambiente do Tecpar, Daniele Adão, destaca que o instituto conta com técnicos que realizam ensaios para avaliar se a água oriunda de fonte ou de poço artesiano pode ser classificada como água mineral.

Segundo Daniele, existem padrões de exigência da qualidade da água para consumo humano, e a medição da qualidade é um processo muito exigente e que compreende vários parâmetros laboratoriais. “No caso da água para cafés especiais, os parâmetros físico-químicos avaliados se basearam nos padrões definidos pela Associação de Cafés Especiais, em inglês, Specialty Coffee Association”, explica.

Fonte estudada por mais de dois anos

Após a confirmação da qualidade da água, desde janeiro de 2022, os sócios se uniram para desenvolver o projeto inovador: a industrialização e comercialização da água, tanto para consumo doméstico, como para o preparo de cafés (sobretudo os especiais). Estudos apontam que para uma extração de qualidade superior de grãos de café, a água de infusão deve possuir determinadas características, e a água mineral encontrada na fonte em Quitandinha estava muito próxima da qualidade ideal, necessitando de uma manipulação mínima.

“Foram mais de dois anos de estudos, análises e testes para estruturar o projeto, que está em andamento. Em todo o processo, tivemos assessoria técnica com uma engenheira química especialista em água. Neste momento, estamos em busca de parcerias e sobretudo de investidores com anseios de inovação e crescimento em um mercado ainda pouco explorado”, informa Cícero.

Para chegar à fórmula do produto ideal, os sócios também fizeram uma parceria com a cafeteria Lucca Cafés Especiais, na qual baristas realizam testes utilizando essa água especial na preparação de seus cafés. Na sequência, algumas amostras da bebida são encaminhadas para avaliações dos parâmetros físico-químicos da água no Tecpar.

Regras para explorar fonte de água no Paraná

Caso haja interesse em explorar a fonte de água, o interessado deverá realizar uma nova análise junto ao laboratório oficial – Laboratório de Análises Minerais do Serviço Geológico do Brasil (LAMIN/CPRM) – para poder comercializar a água mineral.

