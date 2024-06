Tadeu, o Rei do Pierogi em Curitiba, morre aos 71 anos

Curitiba perdeu na noite de domingo (23), Julian Tadeusz Kavalec, o Tadeu, o Rei do Pierogi. O comerciante com 71 anos estava internado no Hospital Nossa Senhora das Graças, no bairro Mercês, onde tratava um câncer. O sepultamento vai ocorrer nesta segunda-feira (24) no Cemitério Paroquial Colônia Orleans. Tadeu era famoso por ter o pierogi abençoado pelo Papa João Paulo II

Tadeu era bastante conhecido na cidade, e virou marca registrada nas feiras gastronômicas pelo famoso pierogi, um espécie de pastel polonês recheado de ricota com batata. A fama levou Tadeu até o programa Mais Você, da Ana Maria Braga, na Rede Globo. Foi a única vez que Tadeu passou a receita do pierogi. “Quem pegou, pegou”, afirmou.

Natural da Polônia, o comerciante chegou ao Paraná aos 27 anos, e ao lado da esposa, Maria Kavalec, levou a história do país europeu para as casas dos curitibanos. Tadeu está sendo velado na Igreja São Vicente de Paula, no bairro São Francisco, e O sepultamento será no Cemitério Paroquial do Orleans as 17 horas.

Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

