O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou Curitiba e várias cidades do Paraná em três alertas de tempo neste começo de semana. Os alertas são de declínio de temperatura, e de dois níveis de temporal: amarelo e laranja. Curitiba está em alerta de temporal pelo menos até às 12h desta segunda-feira (24). Uma frente fria que avança pelo sul do Brasil é a responsável por esta virada no tempo.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo de temporal atinge uma faixa que corta o Paraná de leste a oeste. Pegando desde o litoral, passando por Curitiba e seguindo para o interior.

+Leia mais! Concurso público em cidade da Grande Curitiba tem 42 vagas e salário de até R$ 18,5 mil

Segundo o Simepar Curitiba pode registrar um acumulado de 6 milímetros nesta segunda-feira. A chuva marca presença também na terça-feira, com um acumulado bem maior, chegando aos 20 mm.

A temperatura em Curitiba deve cair nesta terça-feira, com máxima de apenas 13ºC e mínima de 10ºC.

Já o alerta laranja de temporal engloba a área sul do Paraná, atingindo toda a faixa abaixo da linha de Guarapuava.

Declínio de temperatura gera novo alerta

Segundo o Inmet o friozão está chegando, pelo menos para o sudoeste, sudeste e centro-sul Paranaense.

Novidade Flagrantes impressionantes de câmeras de segurança: acidentes chamam atenção 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?