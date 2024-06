Vinícius Martins, 25 anos, foi identificado como o passageiro que morreu carbonizado num grave acidente ocorrido neste domingo (23), na Avenida Ayrton Senna da Silva, em Paranaguá, no Litoral do Paraná. O veículo em que ele estava bateu em um poste.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que um homem que também estava no carro acidentado conseguiu escapar em meio às chamas saltando do veículo.

Nas imagens, ele sai do carro com as roupas em chamas e, quando cai ao chão, é auxiliado por populares. Na sequência, ele sai caminhando com labaredas nas pernas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), esse jovem foi encaminhado com queimaduras ao hospital. O nome dele não foi revelado.

