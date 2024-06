Um grave acidente neste domingo (23) resultou na morte de uma pessoa carbonizada após a batida de um carro com um poste na Avenida Ayrton Senna da Silva, em Paranaguá, no Litoral do Paraná. Outro ocupante foi encaminhado com queimaduras ao hospital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a forte pancada ocorreu na pista sentido Curitiba, próximo à entrada da BR-277. Além da PRF, o Corpo de Bombeiros foram ao local para atender a ocorrência. O poste atingido quase tombou devido ao acidente.

O trecho chegou a ficar completado interditado nos dois sentidos para dar mais segurança no atendimento da vítima. Após a saída da ambulância, a limpeza da pista foi realizada para liberar o trânsito.

