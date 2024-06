A partir desta segunda-feira (24), a unidade do Restaurante Popular da Matriz, na Praça Rui Barbosa, entra na última fase de reforma que se estenderá até 2 de agosto de 2024. Serão realizadas intervenções no refeitório, resultando na interrupção das atividades nesta área por 30 dias úteis. Ao custo de R$ 3 à população, estes restaurantes populares servem almoço em cinco sedes espalhadas pela cidade (veja abaixo os locais)

Durante este período será disponibilizada uma área de refeitório onde antes eram feitos os atendimentos da Urbs, dentro do complexo do Mercado Central da Matriz, assegurando que as pessoas possam se alimentar com dignidade. Além disso, haverá também uma estação temporária dedicada à montagem e distribuição de refeições em formato de marmitas para consumo imediato.

A unidade servirá 1.000 refeições por dia, das 11h30 às 14h, ou até esgotar o quantitativo diário. A Administração Regional Matriz, Urbs, Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) e Ação Social do Paraná (ASP) realizaram um esforço conjunto para garantir a continuidade do serviço.

O secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi, reitera a importância dos Restaurantes Populares e da rede de combate à insegurança alimentar da capital. “A unidade Matriz, localizada na região central de Curitiba, é a mais procurada pela população e desempenha um papel crucial no atendimento diário de milhares de pessoas. Garantir a continuidade do serviço durante a reforma reflete nosso compromisso em assegurar que todos tenham acesso a refeições de qualidade, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade”, salienta Gusi.

As demais unidades do Restaurante Popular – Pinheirinho, Sítio Cercado, CIC/Fazendinha e Capanema – estão preparadas para aumentar a quantidade de refeições servidas, assegurando um atendimento eficiente à população.

Para contribuir com a sustentabilidade, os frequentadores são incentivados a trazer suas próprias garrafinhas de água ou copos reutilizáveis para consumo de água no local. Talheres descartáveis serão disponibilizados, e é solicitado que o descarte correto destes itens seja realizado nos locais indicados.

Restaurantes Populares

Os Restaurantes Populares de Curitiba têm preço baixo, comida saudável, balanceada e de qualidade. Ao custo de R$ 3 à população, os locais servem almoço em cinco sedes espalhadas pela cidade.

Coordenados pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), os espaços oferecem diariamente um cardápio com arroz, feijão, uma proteína, um acompanhamento, salada e sobremesa. Somente em 2023, estes restaurantes serviram 124.500 refeições.

A Prefeitura de Curitiba conta atualmente com cinco Restaurantes Populares: Capanema, Pinheirinho, Sítio Cercado, CIC/Fazendinha e Matriz. Está em construção uma sexta unidade, no Tatuquara, com previsão de conclusão em março de 2025. Ao todo, são servidas mais de 5 mil refeições por dia.

Horários de funcionamento

Os Restaurantes Populares da Prefeitura funcionam de segunda a sexta-feira, no horário de almoço. Confira o período de funcionamento das unidades:

Matriz (Praça Rui Barbosa, 101): das 11h30 às 14h

Sítio Cercado (R. Mercúrio, 420): das 11h às 14h

CIC/Fazendinha (R. Raul Pompéia, 190): das 11h às 14h

Pinheirinho (R. Mal. Rondon, 40): das 11h às 14h

Capanema (R. Ubaldino Do Amaral, 1671): das 11h30 às 14h

Novidade Flagrantes impressionantes de câmeras de segurança: acidentes chamam atenção 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?