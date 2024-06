Um novo concurso público no Paraná foi aberto. A prefeitura de Campo do Tenente, na Região Metropolitana de Curitiba, vai preencher 42 vagas em diferentes cargos, mais cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.546,16 a R$ 18.591,00.

As inscrições pela internet podem ser feitas pelos interessados até o dia 18 de agosto. A taxa varia de R$ 60 a R$ 80.

A seleção dos candidatos inscritos vai ocorrer diante de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos , discursiva para o cargo de advogado; prova prática para os cargos de mecânico geral, motorista e operador de máquinas e prova de títulos de caráter classificatório para os empregos de nível superior.

>> Veja aqui os três editais do concurso público em Campo do Tenente:

Edital 1

Edital 2

Edital 3

Edital 01/2024

Cargos de nível fundamental

Cargos de nível médio/técnico

Cargos de nível superior

Edital 02/2024

Cargos de nível médio/técnico

Cargos de nível superior

Edital 03/2024

Cargos de nível médio/técnico

