Uma árvore de grande porte caiu sobre um veículo na noite desta segunda-feira (24) em Curitiba, ao lado da Praça da Ucrânia, no bairro Bigorrilho. As fortes chuvas que caíram na capital do final da tarde até por volta das 20h trouxeram muito vento e queda na temperatura.

Uma SUV Jeep Compass foi atingida pela árvore que não resistiu ao vento forte nas imediações da Rua Capitão Souza Franco. De acordo com as primeiras informações, ninguém ficou ferido. Agentes da Setran estavam no local orientando os motoristas, já que ainda chovia bastante.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou Curitiba e várias cidades do Paraná em três alertas de tempo neste começo de semana. Os alertas são de declínio de temperatura, e de dois níveis de temporal: amarelo e laranja. No início da tarde a Defesa Civil também emitiu alerta para possíveis estragos causados pelas chuvas.