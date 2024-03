Curitiba e região podem terminar esta sexta-feira (01) com chuva intensa, conforme alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até às 23h59. O alerta amarelo, que indica perigo potencial, é válido para praticamente todo o Paraná.

De acordo com o Inmet, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia e ventos intensos de até 60 km/h. Apesar do alerta, o Inmet considera baixo o risco de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

LEIA TAMBÉM:

>> Veterinários de Curitiba são suspeitos de prescrever pílula do “boa noite, Cinderela”

>> Tradicional sorveteria de Curitiba, A Formiga é alvo de incêndio criminoso

Além do Paraná, o aviso de chuvas intensas vale também para os estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!