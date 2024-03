Veterinários de Curitiba são suspeitos de prescrever pílula do “boa noite, Cinderela”

Médicos veterinários foram alvo de uma operação que aconteceu nesta sexta-feira (01), em Curitiba e Paranaguá, suspeitos de prescrever medicamentos controlados de uso veterinário para outras situações, como tráfico de drogas. Um dos remédios, inclusive, é usado para sedação de vítimas no golpe “boa noite, Cinderela”.

A operação chamada Nexus foi realizada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio dos Núcleos de Curitiba e Paranaguá do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e com apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em residências e clínicas veterinárias de Curitiba e Paranaguá.

LEIA TAMBÉM:

>> TCE determina suspensão de compra milionária de 70 ônibus elétricos em Curitiba

>> Queijaria da região de Curitiba que produz queijos premiados conquista registro federal

As investigações começaram depois que o Ministério da Agricultura e Pecuária percebeu que alguns médicos veterinários emitiam notificações de aquisição ou prescreviam das substâncias cetamina e mefentermina em valores muito acima do normal e fora do padrão observado na prática veterinária regular.

A cetamina é utilizada como droga para uso recreativo e também para sedação de vítimas no golpe conhecido como “boa noite, Cinderela”, e a mefentermina é empregada indevidamente para aumento de performance em atividades esportivas.

Veterinários são investigados por uso criminoso de medicamentos

Realizadas diligências a respeito da compatibilidade do perfil de aquisição ou prescrição com a atividade profissional constatada, foram identificados três médicos veterinários que foram alvo das medidas cumpridas nesta sexta-feira com o objetivo de verificar a destinação da enorme quantidade de cetamina e mefentermina prescrita ou adquirida e a comprovação da utilização em procedimentos veterinários ou o desvio para uso recreacional ou criminoso, bem como a existência de eventuais redes de contato com traficantes ou usuários.

Durante a operação, além de documentos e dispositivos eletrônicos que serão analisados em conjunto com os elementos de prova já produzidos na investigação, foram apreendidas porções de maconha e haxixe para uso pessoal e uma arma de fogo sem registro.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos