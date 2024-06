O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou neste sábado (22), no balneário de Praia de Leste, o projeto de modernização da orla de Pontal do Paraná e um pacote de investimentos para a cidade que ultrapassará R$ 96 milhões. As ações contemplam diferentes secretarias e órgãos do Governo do Estado e serão implementadas até 2028.

A medida integra um grande pacote de recuperação da região, que abrange, entre outras, a revitalização da Orla de Matinhos; a construção da Ponte Guaratuba-Matinhos; a implementação de esgotamento sanitário na Ilha do Mel, em Paranaguá; e a transformação da Ilha das Cobras, antiga casa de veraneio de ex-governadores, na Escola do Mar, como foco na profissionalização da população local.

“Chegou a vez de Pontal do Paraná. A cidade vai receber uma obra extremamente importante, que dará continuidade ao trabalho que fizemos em Matinhos, também com a revitalização da orla. Uma intervenção que complementa uma série de ações que estamos fazendo no Litoral desde 2019. Somados, esses investimentos ultrapassam R$ 1 bilhão”, afirmou o governador Ratinho Junior.

+ Viu essa? Situação precária: carreta sem metade dos pneus é apreendida pela PRF na RMC

“A nova orla mudará a cara da cidade, vai elevar a autoestima da população e fazer com que Pontal se desenvolva cada vez mais, impulsionada pelo turismo”, acrescentou ele. Para o prefeito do município, Rudão Gimenes, o pacote de investimento estadual aumenta a visibilidade da cidade. “Para o morador é mais conforto e infraestrutura. Para o turista a certeza de ser bem atendido”, disse ele.

Nova orla

Praticamente a metade do valor global de investimentos, na ordem de R$ 45 milhões, será aplicado na revitalização de parte da orla do município. A faixa próxima à areia da praia vai ganhar novo calçamento, pista para corrida, ciclovia, quiosques, lounges urbanos, sinalização horizontal e vertical, passarela para pedestres, dispositivos de acessibilidade e paisagismo ao longo de 3,66 quilômetros, entre os balneários de Monções e Canoas.

“Essa é a continuidade das ações de infraestrutura que o Governo do Estado vem implementando no Litoral. O projeto é unificar a região, começando pela duplicação da rodovia de Garuva para Guaratuba, pela Ponte de Guaratuba, revitalização da Orla de Matinhos, da Orla de Pontal e, também, com o saneamento da Ilha do Mel. Obras de impacto para o Litoral e o Paraná”, afirmou o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza.

Além disso, haverá a modernização e ampliação do Molhe e Guia de Corrente localizados na desembocadura do Canal Artificial DNOS (Departamento Nacional de Obras e Saneamento), no balneário de Pontal do Sul. A intervenção prevê nova cota de coroamento para evitar galgamentos (quando a água do rio invade a estrutura de contenção), ampliação da largura para passagem de maquinário, ajuste dos taludes, alteração no comprimento e implementação do headland.

+ Veja mais: Novo binário tenta organizar trânsito em rua importante da região norte

“O que existe hoje são algumas pedras sobrepostas. Com o novo guia de corrente, haverá uma estrutura adequada para ajudar na navegação marítima, no trabalho da comunidade pesqueira e também para impulsionar o turismo, com a construção de mirantes”, explicou o engenheiro ambiental e chefe do escritório regional do IAT no Litoral, Altamir Hacke.

As primeiras licenças ambientais (Licença Prévia) já foram emitidas pelo Instituto Água e Terra (IAT), autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável. O órgão ambiental também será responsável pela licitação da obra. A concepção do projeto está a cargo da Paraná Projetos, serviço autônomo ligado à Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL).

“Vamos revitalizar os 23 quilômetros de orla de Pontal em seis lotes diferentes a partir deste de agora, com a entrega da licença ambiental. Fizemos de maneira escalonada devido à extensão da obra”, explicou o secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva. “Os recursos já estão garantidos, agora é fechar o projeto e colocar a obra para rodar”, completou o diretor-presidente do IAT, José Luiz Scroccaro.

Foto: Valdelino Pontes / AEN

Educação e saneamento

O governador autorizou também a construção da nova sede do Colégio Estadual Renée Carvalho de Amorim, com capacidade para até 1,3 mil alunos. O centro educacional terá 4.831,06 metros quadrados de área construída (em um terreno de 8 mil metros quadrados) e contará com 18 salas de aulas, dois laboratórios de informática, laboratório de ciências, ginásio, quadra coberta, refeitório, cozinha e sanitários para alunos.

No bloco administrativo haverá secretaria, sala de professores, direção, pedagogia, sanitários para funcionários, almoxarifado e arquivos.

O aporte é de R$ 23.968.650,69, com prazo de conclusão de 12 meses. “Uma estrutura nova, moderna, para atender a criançada de Pontal do Paraná com mais qualidade”, ressaltou Ratinho Junior.

Já a Sanepar preparou um ciclo de quatro anos de ações, voltadas para a distribuição de água potável, ampliação da rede de esgotamento sanitário, serviços administrativos e obras em parceria com a prefeitura. De maneira escalonada, está previsto o aporte de R$ 22.670.475,13, sendo R$ 15.336.630,00 em água e R$ 3.389.830,00 em esgoto.

Segurança

Ratinho Junior anunciou, ainda, a abertura de licitação para a construção de uma Delegacia Cidadã na cidade, no Parque Balneário Leblon. O investimento é de R$ 4,5 milhões. O espaço terá 642,29 metros quadrados de área construída e vai reunir diferentes especialidades da Polícia Civil em um único local, centralizando os serviços à população.

O complexo possui infraestrutura de atendimento com espaços mais humanizados para o público e para as vítimas de crimes. Entre as diferenças para as estruturas comuns estão a acessibilidade para pessoas com dificuldades motoras e banheiros adaptados, além de salas para atendimentos seletivos, com espaços separados para o recebimento de vítimas e de agressores ou suspeitos, e ambientes isolados para crianças, adolescentes, mulheres e idosos.

Outro espaço exclusivo é do Instituto de Identificação, responsável pela emissão do RG, o que vai agilizar ainda mais a emissão de documentos dos moradores. Todos os ambientes possuem climatizadores.

“É uma obra com impacto direto na vida da população, que passa a contar com estrutura adequada, um espaço qualificado de atendimento para os serviços da polícia”, destacou o secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Hudson Teixeira.

Novidade Flagrantes impressionantes de câmeras de segurança: acidentes chamam atenção 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?