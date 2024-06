Novo binário tenta organizar trânsito em rua importante da região norte

O bairro Boa Vista, em Curitiba, irá receber a partir das 9h da próxima terça-feira (25) o binário das ruas Lodovico Geronazzo e Brigadeiro Arthur Carlos Peralta. As mudanças tem como objetivo de melhorar a fluidez e facilitar a ligação viária entre as regiões.

Com a implantação do novo binário, três linhas de ônibus terão mudança de trajeto. As linhas 225 – Boa Vista/Barreirinha, 226 – Abaeté e 229 Mad. Penha/F. Noronha terão alteração de itinerário pelas ruas Ary Barroso e Brigadeiro Arthur Carlos Peralta, sentido Terminal Boa Vista.

Veja AQUI quais são as alterações.

Para a execução do binário, a partir de terça-feira, cinco ruas passam a ter sentido único de circulação:

A Lodovico Geronazzo passa a ter sentido único de circulação da Canadá para a Ary Barroso.

A Ary Barroso passa a ter sentido único de circulação da Lodovico Geronazzo para a João Havro.

A Brigadeiro Arthur Carlos Peralta passa a ter sentido único de circulação da Ary Barroso para a Avenida Paraná.

A Ernesto Piazzetta passa a ter sentido único de circulação da Avenida Paraná para a Eduardo Geronasso, neste trecho.

A via lenta da Avenida Paraná passa a ter sentido único de circulação da Brigadeiro Arthur Carlos Peralta para a Lodovico Geronazzo.

Além das mudanças de sentido, a Rua Ary Barroso passa a ter preferência de tráfego em relação à Rua Brigadeiro Arthur Carlos Peralta.

Agentes de trânsito estarão orientando os motoristas na região. Em caso de chuva intensa ou forte garoa, a implantação poderá ser adiada.

Para a implantação do novo binário, quatro semáforos existentes foram readequados na região. Além disso, foram implantados novos semáforos em três cruzamentos das ruas Brigadeiro Arthur Carlos Peralta e Ernesto Piazzetta (Rua Jovino do Rosário, Avenida Paraná e Rua Canadá).

Melhorias

Além das modificações de trânsito, a região recebeu também obras de recuperação do pavimento pelo sistema de fresa e recape

Outra modificação foi a a implantação de uma ciclofaixa na Rua Lodovico Geronazzo, entre a Avenida Paraná e a Rua Nossa Senhora de Nazaré, numa extensão de 600 metros.

A nova rota integra projetos que estão sendo realizados para ampliar ciclomobilidade, com integração à malha já existente. Desde 2017, a capital paranaense recebeu mais 75,2 km de rede cicloviária, totalizando atualmente 283,7 km, incluindo ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e vias compartilhadas.

