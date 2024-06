Shows gratuitos para crianças na Oficina de Música de Curitiba

A 41ª Oficina de Música de Curitiba, edição de inverno, tem várias atrações para o público infantil, com uma programação diversificada que começa neste fim de semana. Toda programação infantil é gratuita.

Neste domingo (23), acontece o esquenta especial da Semana de Canto Coral, com as apresentações dos corais infantis. Sobem ao palco crianças do Coral Brasileirinho, Gato na Tuba, Papo Coral, Coral Curumim e o Programa MusicaR das dez regionais administrativas da cidade.

O Teatro Cleon Jacques, no Memorial Paranista, também recebe apresentações infantis. Domingo, às 10h, o Grupo Baticum apresenta uma performance que explora a musicalidade do corpo humano, sob a direção de Andrezza Prodóssimo. Com técnicas inovadoras de música corporal, o grupo oferece uma experiência sensorial e educativa para crianças.

No mesmo dia, às 15h, o Grupo Tupi Pererê entra em cena com o show Fala Bicho!, uma combinação de poesia e músicas autorais inspiradas nos poemas de Paulo Leminski.

Já no dia 30 de junho, o Grupo Baquetá apresenta o espetáculo Baquetinhá em dois horários, às 10h e às 15h, também no Teatro Cleon Jacques. A apresentação celebra as culturas afro-brasileira, indígenas e paranaenses através de música, teatro e histórias.

Regionais

Além das apresentações no Teatro Cleon Jacques, o Grupo Tupi Pererê leva o espetáculo Canta Contos para diversas regionais da cidade, transformando contos populares brasileiros em canções e brincadeiras para todas as idades.

Programação infantil da 41ª Oficina de Música

Domingo, 23 de junho

10h – Grupo Baticum

15h – Grupo Tupi Pererê – Show Fala Bicho!

Memorial Paranista, Teatro Cleon Jacques (R. Mateus Leme, 4.700 – São Lourenço)

15h – Coros Juvenis e Infantojuvenis

Auditório Mario Schoemberger (R. Imac. Conceição, 1.155 – Prado Velho)

Terça-feira, 25 de junho

15h30 – Tupi Pererê canta Contos

Rua da Cidadania do Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso)

Quarta-feira, 26 de junho

11h – Tupi Pererê canta Contos

Praça Iguaçu Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

Quinta-feira, 27 de junho

15h30 – Tupi Pererê canta Contos

Rua da Cidadania do Boqueirão (Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430)

Domingo, 30 de junho

10h e 15h – Baquetinhá com o Grupo Baquetá

Memorial Paranista, Teatro Cleon Jacques (R. Mateus Leme, 4.700 – São Lourenço)

