Após retomada na dupla, Victor & Leo confirmam show em Curitiba

Depois de uma pausa de cinco anos na carreira, a dupla Victor & Leo voltou aos palcos e confirmou sua primeira apresentação em Curitiba desde a “separação”. No dia 09 de agosto, sexta-feira, os irmãos sobem ao palco do Teatro Positivo, a partir das 21h15. Os ingressos já estão à venda.

Após o desgaste dos anos de shows constantes e algumas polêmicas na vida pessoal, a dupla resolveu interromper a parceria e deixar a dupla “de molho”. Os fãs, por sua vez, aguardavam ansioso para o dia do anúncio de volta de Victor & Leo. E a volta vem com a promessa de que os grandes sucessos serão executados no palco do Positivo, além de seis novas canções.

Desde a decisão de retomar a carreira, os irmãos têm dividido o tempo entre os ensaios, novos arranjos e composições. Victor & Leo também estão à frente da gestão dessa nova turnê e de todas as decisões, com o objetivo de imprimir em cada aspecto do show a essência da dupla.

O extenso repertório de sucesso mescla o sertanejo raiz e romântico com o folk. Músicas como “Deus e eu no sertão”, “Nada normal”, “Meu eu em você”, “Borboletas”, e “O tempo não apaga” fazem parte da playlist de todos apaixonado pelo estilo musical.

Ao todo, são 14 CDs, 5 DVDs, 2 Blu-rays e 2 DVDs documentários. A dupla celebrou 7 indicações ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja; venceram em 2013, com “Ao Vivo em Floripa”. A produção local é da MCA Concerts.

O Teatro Positivo fica na ivo (Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido). Horário: abertura da casa às 20h e show às 21h15. Os ingressos custam entre R$ 200 e R$ 1350. Clique aqui e saiba mais!

