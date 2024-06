Na próxima quarta-feira (26), às 14h10, acontece a sessão CineMaterna na Cinemark do ParkShoppingBarigüi, em Curitiba. Nessa sessão especial voltada para famílias com bebês de até 18 meses, será exibido o filme “Divertida Mente 2”.

Além das mães e dos bebês, crianças acima de 18 meses e acompanhantes também pode participar da sessão.

Quais são os diferenciais das sessões CineMaterna

Nessas sessões, o público pode encontrar algumas facilidades, como:

Trocadores dentro da sala de cinema, equipados com fraldas e lenços umedecidos;

Estacionamento para os carrinhos de bebê;

Sala com ar-condicionado ameno;

Som do filme mais baixo;

Ambiente levemente iluminado para que o público possa circular durante a sessão com segurança;

Tapete EVA para bebês que já engatinham ou caminham;

Após cada sessão, as voluntárias convidam as famílias para um bate-papo descontraído próximo ao cinema.

Como comprar ingressos para a sessão

Quem optar por comprar o ingresso pela internet, pode entrar no site do Cinemark, selecionar o dia 26 de junho e marcar a opção CineMaterna. Também é possível comprar os ingressos no dia, na bilheteria ou totens. A política de meia entrada e valores praticados seguem o mesmo critério das sessões regulares da rede de cinema.

O que é o CineMaterna

A Associação CineMaterna é uma organização sem fins lucrativos instituída por mães, pioneira em organizar sessões de cinema especiais para famílias com bebês de até 18 meses.

Foi fundada em agosto de 2008 na cidade de São Paulo por mães que, a partir de uma necessidade pessoal, desenvolveram o programa feito especialmente para famílias com bebês de até 18 meses: sessões de cinema nas quais os filmes, em sua maioria, são direcionados ao entretenimento dos adultos, mas a sala de cinema é totalmente adaptada e acolhedora para os bebês.

A ONG está presente em diversos cinemas espalhados por 47 cidades de 16 estados brasileiros. Em 15 anos de história, já levou mais de 238 mil famílias em mais de 10 mil sessões realizadas.

Os filmes são escolhidos pelas famílias cadastradas no site do CineMaterna através de votação em enquetes. As enquetes ficam abertas de quinta-feira a domingo. O resultado da votação é divulgado no site, na quinta-feira que antecede a sessão, para que todos possam se programar a tempo de participar.

