Neste sábado (22), acontecerá o Arraiá do Shopping Curitiba, localizado no Centro da capital paranaense. O evento será das 14 horas às 18 horas e contará com música, decoração especial, comidas juninas e brincadeiras.

Entre 17h e 18h a banda Cortejinho se apresentará no shopping. Os músicos vão passar pelos corredores do empreendimento entoando canções típicas da festa. Quem quiser também pode ir vestido com traje caipira.

O Arraiá do Shopping Curitiba terá atividades infantis, como jogo de argolas e pescaria, distribuição de pipoca, milho e bexiga, durante toda a tarde. A festança acontecerá no piso L1 e o local será decorado com bandeirolas e fogueira.

As inscrições podem ser feitas na hora, doando um quilo de alimento não perecível. A arrecadação será destinada à Casa dos Pobres São João Batista.

Serviço – Arraiá do Shopping Curitiba

Dia 22 de junho (sábado), das 14h às 18h.

Piso L1.

As inscrições podem ser feitas na hora, doando 1 quilo de alimento não perecível.

Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro, Curitiba (PR)

