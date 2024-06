Está aberta a temporada de comidas típicas de Festa Junina no Mercado Municipal Capão Raso (MMCR), em Curitiba. A partir desta quinta-feira (20) até 6 de julho, acontece o Festival Gastronômico Junino, que reúne produtos típicos e ainda pratos especiais.

Na sexta-feira (21) e no sábado (22), o evento vai contar ainda com uma programação especial, com quadrilha, barraca de pipoca e algodão doce, touro mecânico, cama elástica e jogos para as crianças.

O festival gastronômico tem opções para todos os gostos e bolsos, com itens com preços a partir de R$ 4,50 (cocada) e R$ 5 (rolinho primavera de doce de leite) até R$ 38,80 (quirera com costelinha).

São 16 estabelecimentos participantes, que trazem desde produtos tradicionais da época, como canjica, maçã do amor, pamonha e broa de milho, pastel e quentão, até pratos como yakissoba com pinhão, sopa de pinhão, crepes de paçoca, tapioca de carne seca com pinhão e queijo meia cura, sopa de pinhão com bacon e quirera com costelinha de porco. Confira o cardápio completo.

Mercado Municipal Capão Raso terá brincadeiras infantis neste fim de semana

A expectativa é que o Festival atraia um público de cerca de 85 mil pessoas até 6 de julho. “O Festival Junino já é tradição no Mercado Capão Raso e é um sucesso. As famílias se programam para vir conferir as opções juninas e as atividades com as crianças, além de fazerem compras no espaço”, diz Elias Techy, gestor da área comercial da Urbanização de Curitiba (Urbs).

Na sexta-feira (21), a diversão vai das 14h às 20h, com barraca de pipoca, algodão doce, touro mecânico, cama elástica, arco e play e jogo de argolas. No sábado (22), a programação começa, com as mesmas atrações, das 11h às 20h, e terá ainda apresentação de quadrilha às 15h.

Lojas do Mercado Municipal Capão Raso

O Mercado Municipal Capão Raso tem 100 lojas, com opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família, além do comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, correio e cafeteria.

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Serviço: Festival Gastronômico Junino em Curitiba

Data: de quinta-feira (20) a 6 de julho

Local: Mercado Municipal Capão Raso (Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo)

Funcionamento de segunda a sábado:

• Espaço Sabores: 9h às 19h

• Lojas: 9h às 21h

• Praça de Gastronomia: 9h às 21h

