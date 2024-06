32º Inmin Matsuri em Curitiba: festival japonês já tem data confirmada

Nesta terça-feira (18), o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, recebeu no Palácio 29 de Março o vereador Nori Seto. Ele convidou o prefeito a participar do 32º Festival do Imigrante Japonês, o Imin Matsuri, que acontecerá nos dias 29 e 30 de junho, na Expo Barigui.

“É com muita felicidade que eu recebo esse convite, vamos celebrar a importância da presença imigração que tanto bem faz a Curitiba, ao Paraná e ao Brasil”, comemorou Greca.

O evento, que celebra a rica cultura e os 116 anos da imigração japonesa para o Brasil, promete diversas atrações. Entre as atividades programadas estão a exposição de ikebanas, apresentações artísticas e culturais no palco de taiko, karaokê, artes marciais e danças japonesas. Além disso, haverá um concurso de cosplay, oficinas, estandes de artesanato e diversos produtos, além de uma praça de alimentação dedicada à gastronomia japonesa.

Ainda no mesmo encontro o prefeito recebeu os proprietários do Degusto Café, Francisco Deli Río e Nathália Anring Lisboa, com o funcionário Cesar Yamasaki Nakayama. A cada dois meses, eles realizam uma campanha onde revertem os valores arrecadados com a venda do Caramelo Latte, durante todo um dia, para ONGs de proteção animal. “Vamos todos prestigiar e ajudar nessa linda campanha, além de tomar um delicioso café”, convida Greca.

O próximo Caramelo Latte Feliz, como é chamada a campanha, será neste sábado (22), das 9h às 21h. Para quem quiser participar, o Degusto Café fica na Praça Espanha.

