Setecentos pares de calçados falsificados de uma empresa fundada em Curitiba foram apreendidos em fiscalizações realizadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), em parceria com o Procon/PR na quarta-feira (19). Sete pessoas foram conduzidas à delegacia.

Segundo a PCPR, foram fiscalizados 16 comércios varejistas em Curitiba e três em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. A investigação iniciou após a marca Öus registrar a ocorrência que estava sendo vítima de falsificação.

Nas diligências ficou comprovado que os produtos falsificados estavam sendo comercializados. “Esses produtos foram devidamente apreendidos e os donos das lojas conduzidos a delegacia para tomarmos as providências de polícia judiciária”, afirmou o delegado Cássio Conceição.

Empresa curitibana é exportadora de tênis

Os irmãos Rafael e Bruno Narciso fundaram a Öus em 2008, desenvolvendo modelos para praticantes de skateboarding e adeptos da cultura urbana. A empresa curitibana coloca seus produtos em 450 pontos de venda no Brasil e exporta para países como Estados Unidos, Austrália e Japão.

A Öus tem sede administrativa em Curitiba e fabricação no polo calçadista de Franca, no interior de São Paulo. Com economias próprias e uma ajuda da família, investiram R$ 100 mil no desenvolvimento da nova marca, com contratação de equipe comercial, fornecedores, marketing e produção dos primeiros modelos.

