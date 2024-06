Estudante de medicina com apenas 16 anos – a mais nova a ingressar no curso na história da Universidade de Ponta Grossa (UEPG) -, Rafaela Jacob estará em Curitiba nesta sexta-feira (21) para o lançamento do livro “O Labirinto Oculto – Autismo, o desafio de ser diferente“. A obra escrita pela jovem chega ao mercado editorial pela LetraMais Editora e será lançada nas Livrarias Curitiba do ParkShopping Barigui, nesta sexta, a partir das 19h.

Que tipos de atitudes e situações “comuns” geram desconforto aos autistas? Por que isso os incomoda? Como identificar essas particularidades no cotidiano? É possível conviver em harmonia e respeitar as diferenças, sem achar que isso é ‘frescura’? Esses e muitos outros temas estão descritos no livro de Rafaela.

“O grande problema é que a maioria dessas situações tão inconvenientes para os autistas são invisíveis para o restante da população”, explica Rafaela. “Antes de julgar um autista pelo seu comportamento atípico, é importante lembrar que o modo que ele enxerga o mundo é diferente do seu, o que não o torna errado ou exagerado, apenas diferente”, complementa a autora.

A mais jovem da história da UEPG

Com apenas 16 anos, a jovem escritora também é a estudante mais nova da história da Universidade Estadual de Ponta Grossa a entrar na graduação de medicina. Para isso, ela superou a concorrência de 90,8 candidatos por vaga e já está no primeiro ano do curso que sempre desejou. “É incrível olhar as células em processo de mitose, ver a vida progredindo. Quero estudar meus hiperfocos (neurologia e oncologia) e ajudar outras pessoas”, diz.

Diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) aos 13 anos de idade – por meio de um teste que também a identificou com altas habilidades e superdotação – Rafaela conta que a confirmação serviu como um tipo de alívio para suas angústias.

“Levava broncas por não me encaixar nos padrões, por não fazer as coisas que as crianças da minha idade faziam. Me senti aliviada por finalmente ter uma confirmação de que não estava tudo na minha cabeça, que eu não era uma aberração”, explica Rafaela.

Preconceitos e bullying

Na obra a autora menciona os incontáveis momentos em que indivíduos com autismo são ridicularizados por expressar dor; um sentimento experimentado do modo ‘não convencional’ pelos padrões impostos socialmente.

O livro também menciona que o bullying é outra experiência universal entre os autistas. “É triste fazer essa afirmação, mas isso não a torna menos verdadeira. A cada quatro autistas, três sofrem bullying em algum ponto até atingir a maioridade”, diz Rafaela.

Dicas

“Parece clichê, mas a base para uma relação harmônica entre os autistas e o resto da sociedade (a parcela neurotípica) é a compreensão.

Muitos não compreendem o jeito e as particularidades dos autistas porque focam apenas nos estereótipos e nos preconceitos e não enxergam as pessoas no espectro como humanos, assim como quaisquer outros.

Quando as pessoas descobrem que sou autista ou me tratam como uma criancinha – que não entende nada ou com desprezo por estar querendo atenção, por ser “estranha” – me tratam como se eu fosse uma espécie de extraterrestre e esse é o problema.

A minha dica principal é tratar os autistas como qualquer outra pessoa, respeitando assim seus desejos, gostos e desgostos e particularidades. Eu resumiria com a máxima: “trate os outros como gostaria de ser tratado”. Rafaela Jacob

O lançamento do livro “O labirinto oculto – Autismo o desafio de ser diferente” tem 192 páginas e custa R$ 59,90. A sessão de autógrafos será nesta sexta, a partir das 19h, na Livrarias Curitiba do ParkShopping Barigui [Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600, Curitiba-PR].

