A estação do ano mais fria começa oficialmente às 17h51 desta quinta-feira (20). Neste ano, o inverno não será rigoroso, mas comparado a 2023, será mais intenso. O motivo é o La Niña, fenômeno que vai alterar o clima especialmente entre agosto e outubro.

Para esse primeiro dia de inverno, o Simepar informou que existem condições para chuvas isoladas e ocasionais entre o oeste, sudoeste e centro-sul paranaense. Não há indicativo de tempestades. Nas demais regiões do Paraná, continua o tempo mais quente e seco e sem indicativo de chuvas. No noroeste e no norte, as temperaturas ultrapassam os 30°C.

Em Curitiba, a quinta terá tempo bom e temperatura batendo nos 24°C. Quanto à chuva, ela pode aparecer no começo da próxima semana, mas de maneira bem tímida. Para a sexta-feira (21), não são previstas mudanças nas condições do tempo.

O inverno com geadas

De acordo com o Simepar, existe a previsão de geadas por dois ou três dias seguidos e a ocorrência de nevoeiros. Segundo Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar, o inverno paranaense tem por característica menor volume de chuva, favorecendo a passagem de sistemas frontais, em sua maioria frentes frias, o que favorece o ingresso de massas de ar frio e seco de origem polar.

“Teremos mais massas de ar frio em relação ao que ocorreu no ano passado, mas com a característica de serem de curto tempo. Nesses intervalos, o tempo será parecido com o que vimos no outono, inclusive com ondas de veranico”, disse Reinaldo.

