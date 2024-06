Vinho “gaúcho” era falsificado em fábrica clandestina perto de Curitiba

Uma fábrica clandestina de vinhos foi descoberta e interditada na sexta-feira (21) em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. No local vistoriado pela Polícia Civil e por agentes do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), foram encontrados 16 mil garrafas prontas para venda e outras 16,5 mil embalagens vazias.

De acordo com o delegado Gustavo de Pinho Alves, os funcionários misturavam suco, álcool e corante. Além disso, colocavam um rótulo indicando que tratava-se de vinho colonial gaúcho, produzido em Caxias do Sul (RS).

“Estava ocorrendo a fabricação clandestina de vinho e na abordagem encontramos funcionários envazando. Na fiscalização, uma grande estrutura estava montada com laboratório fazendo a mistura de açúcar e ácidos que podem ser nocivos à saúde. O proprietário informou que não tinha nenhum profissional especializado contratado com licença ou algum técnico responsável”, disse o delegado.

O responsável pela “empresa” deve responder por falsificação de produtos alimentícios. A fábrica não teve o nome revelado.

