A Queijaria Sapori Italiani, que produz nove tipos diferentes de queijo – tanto de leite cru como de leite de pasteurização lenta – com dois deles já premiados: o queijo ao vinho e o caccio cavalo, obteve neste mês o registro no Sistema de Inspeção Federal (SIF). A partir de agora, a empresa localizada em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana pode vender seus produtos em todo o território nacional.

A queijaria também é uma das atrações do Caminho do Vinho de São José dos Pinhais, que conta com vinícolas, cafés, restaurantes, pequenas agroindústrias e atrações culturais.

Obtenção do SIF

Neste processo, os donos da empresa, Carla e Antonio Gualano, foram assistidos pelo IDR-Paraná. Uma das missões da entidade é ajudar pequenas agroindústrias a melhorarem seus processos para angariar mais clientes, reconhecimento e gerar novos empregos.

E a obtenção do registro deve mudar o ânimo na Queijaria Sapori Italiani. “Essa conquista passa muita confiança. Mostra que estamos no caminho certo. Muitas vezes, nesses anos todos, com as dificuldades, pensamos em desistir. Mas valeu a pena insistir e investir na queijaria para atender as exigências”, conta Carla Gualano.

“Nós começamos tentando o Sistema de Inspeção Municipal (SIM). Há sete anos vínhamos nessa luta. Mas sempre faltava um documento, um detalhe, e depois conseguimos”, conta Carla. “E por sugestão do IDR-Paraná, buscamos o registro federal que é direcionado a agroindústrias familiares. Nós já tínhamos quase toda a documentação, que é a mesma do SIM. E eles são muito minuciosos, conferem tudo. Foram três semanas para conseguir o registro. Foi uma grata surpresa. Nós não esperávamos que fosse tão rápido. Valeu a pena todo empenho”.

Processo para as pequenas agroindústrias

De acordo com Delma Ferreira da Silva, técnica do IDR-Paraná de São José dos Pinhais que ajudou o casal, o SIF saiu com rapidez porque atualmente existe um processo simplificado para pequenas agroindústrias. Mesmo assim o produtor precisa atender diversas exigências, como a apresentação da planta da agroindústria, aplicação de boas práticas sanitárias ou a figura de um responsável técnico para responder pelo empreendimento.

A extensionista afirma que o SIF vai ajudar os proprietários da queijaria a ampliar a produção e até exportar o queijo produzido em São José dos Pinhais. “É importante lembrar que o processo para obter o SIF está ao alcance de qualquer produtor. Basta que o interessado apresente a documentação e atenda às exigências legais“, afirmou Delma.

