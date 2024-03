Uma briga entre “torcedores” assustou moradores do bairro Água Verde, em Curitiba, na noite deste domingo (03). Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a confusão generalizada registrada na esquina da Avenida República Argentina com a Rua Coronel Ottoni Maciel, no bairro Água Verde. Os marginais ainda não foram identificados.

Moradores registraram a confusão que teve briga, correria, fogos de artifício, paus e pedras. Um grupo de torcedores veio pela Rua Coronel Ottoni Maciel em direção à Avenida República Argentina, até um bar onde outros torcedores assistiam a um jogo de futebol. Eles invadiram o local dando início à confusão generalizada.

Os marginais estavam com pedaços de pau, pedras, fogos de artifício e promoveram o caos no local. Um carro que estava estacionado perto acabou sendo danificado pelos marginais.

Muitos cacos de vidro, pedaços de madeira, fogos de artifício, pedaços de cadeira e mesas estavam espalhados na manhã desta segunda-feira no local da briga generalizada.

A polícia Militar foi chamada e chegou ao local com várias viaturas para localizar os marginais responsáveis pela ação. Um helicóptero ajudou nas buscas, já que muitos destes marginais se dispersaram com a chegada das viaturas.

A Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe), delegacia responsável por este tipo de ocorrência já tem imagens de ação marginal e segue nas investigações.

