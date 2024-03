Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (04)

ANA ARTIGAS PINTO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVANO PINTO. Filiação: OLIBIO ALVES ARTIGAS e MARIA DA LUZ ARTIGAS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 10:00h.

ANDERSON RODRIGO KALOCSAI, 42 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARCELA RODRIGUES DE SIQUEIRA. Filiação: JOSE AUGUSTO KALOCSAI e LILIAN RENATA KALOCSAI. Sepultamento: COLÕNIA PRADO ALMIRANTE TAMANDARÉ PR, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 10:00h.

ANGELA KOTZIAS DE ANDRADE RIBEIRO, 72 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: MARIO CAVALCANTE DE MAGALHAES. Filiação: ESPIRO JOAO KOTZIAS e DIONEA ELIZABETH DE ASSIS KOTZIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 5 de março de 2024 às 19:30h.

ANTONIA JACIRA ALVES DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DOS SANTOS. Filiação: e MARIA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 16:00h.

AZURINDA ROVARIS MORETTI, 91 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JACOMO ANTONIO MORETTI. Filiação: ERNESTO ROVARIS e IDA DABOIT ROVARIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 10:00h.

CENIRA MARTINS, 60 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: VALDEMIRO MARTINS e MARIA ANTONIA MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 16:30h.

CLEUCIR NUNES DOS SANTOS, 47 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: e LINDAURA NUNES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 17:00h.

DANIEL GONCALVES DE ARAUJO, 88 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: SIRLEI TEREZINHA DA LUZ. Filiação: e MARIA GERALDA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 15:00h.

EDVIGES GAIOSKI, 88 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: TAMAZ GAIOSKI e ANTONIA GAIOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 3 de março de 2024 às 16:30h.

ELVIRA DAL RI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON CAMARGO. Filiação: OVIDIO DAL RI e GISELA PRADI DAL RI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 11:00h.

ELZIRA MAGALHAES D OLIVEIRA BUENO, 82 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: SANTINO PEREIRA BUENO. Filiação: ABILIO MARTINHO D OLIVEIRA e BEATRIZ PINTO MAGALHAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 3 de março de 2024 às 16:00h.

FRANCISCA SILVA DE ANDRADE, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ALEXSANDRO DE ANDRADE. Filiação: VICENTE CAETANO DE SOUZA e MARIA DONDOM DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 10:00h.

FRIDA CRUZ DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA BERNARDO DA SILVA. Filiação: IZAC BUAVA e FRANCELINA ALVES DA CRUZ. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 11:00h.

GECIMAR JOSE CAVALCANTE, 78 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: JULIA DEZSO CAVALCANTE. Filiação: MANOEL QUIRINO CAVALCANTE e MARIA ALVEZ CAVALCANTE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 15:00h.

ISABEL CRISTINA ALVES MATEUS, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ANTONIO MATEUS e ADELAIR ALVES MATEUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 4 de março de 2024.

ISABELA DE MELLO LIMA, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JORGE PADILHA LIMA e CRISTIANE VALACHENSKI DE MELLO. Sepultamento: CAPELA SÃO MIGUEL LAPA PR, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 16:30h.

IVONE SOARES, 51 ano(s). Profissão: BLOQUISTA. Filiação: PEDRO SOARES e FILOMENA SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 5 de março de 2024 às 15:00h.

JOAO ANTONIO SARY ARAUJO, 30 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Filiação: VILSON ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO e REGINA SARY DOS SANTOS ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 15:00h.

JOAO LUCAS BESERRA, 81 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOSE LUCAS BESERRA e RAIMUNDA FRANCISCA DE MEDEIROS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 11:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (04)

JOSE MANOEL DO NASCIMENTO, 80 ano(s). Profissão: CAPITÃO(Ã). Cônjuge: MARIA EMILIA SEGATTO DO NASCIMENTO. Filiação: MANOEL DO NASCIMENTO e DENORENA COLUCCI DO NASCIMENTO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 5 de março de 2024 às 11:00h.

LADISLAU WROBLESKI, 70 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: VICENTE WROBLESKI e STEFANIA WASIK WROBLESKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 12:00h.

LEONIDES TEIXEIRA, 78 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: OLANDINA POLI DE ALMEIDA TEIXEIRA. Filiação: MATIAS TEIXEIRA e MARIA LUIZA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 3 de março de 2024 às 17:00h.

LIDIA STEMPOSKI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIANO STEMPOSKI. Filiação: ROMAO WERETYSKI e JOANA WERETYSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 17:00h.

LUCAS DE SANTANA, 32 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Filiação: ANTONIO JAIR SANTANA e MARIA IGNEZ WALESKO DE MACEDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 16:00h.

LUIZ ANTONIO PUCKA, 72 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: SONIA MARIA DULTRA PUCKA. Filiação: CASEMIRO PUCKA e YOLANDA ALONSO PUCKA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 17:00h.

MANOEL CORREA, 89 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: OLINDA CARMEM CORREA. Filiação: JOAO JOSE CORREA e JOAQUINA LUIZA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 4 de março de 2024 às 15:00h.

MANOEL LUIZ ELIAS, 94 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: SANTINA DE ASSUNCAO ELIAS. Filiação: MIGUEL LUIZ ELIAS e JOVELINA MARIA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO EM SC, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 17:00h.

MARCO AURELIO NOGUEIRA, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ZACARIAS NOGUEIRA e ANA NOVACOVSKI NOGUEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 4 de março de 2024.

MARCOS BETTIO, 70 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: AYRTON BETTIO e MARIA DE LOURDES BETTIO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 16:00h.

MARIA DA SILVA MOREIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO CORDEIRO MOREIRA. Filiação: ALEIXO RODRIGUES DA SILVA e SERVINA RODRIGUES DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 3 de março de 2024.

MARIA VARGAS GIUSTI, 90 ano(s). Profissão: TERAPEUTA OCUPACIONAL. Cônjuge: HERNANI SERRANO GIUSTI. Filiação: AURELIANO DIAS DE VARGAS e DALCINA SILVEIRA DE VARGAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 10:00h.

MARLI DAS GRACAS BOBATO, 73 ano(s). Profissão: MASSAGISTA. Cônjuge: VALDEMAR JOAO BOBATO. Filiação: CASSIMIRO MARQUES DE LIZ e RAELINA ANTUNES DE LIZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 4 de março de 2024.

MERCEDES KUROWISKI LOYOLA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONIDAS MACEDO LOYOLA. Filiação: MIGUEL KUROVISKI e PAULINA KUROVISKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 13:00h.

MIAKO ISHII, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HIDEO ISHII. Filiação: SEII KEMIYA e KISHINO KAMIYA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 11:00h.

NAIANE MIGUEL ANDRIOLI, 32 ano(s). Profissão: AUXILIAR ESCRITÓRIO. Filiação: NIVALDO ANDRIOLI e ROSILENA MIGUEL ANDRIOLI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 4 de março de 2024.

NEJANE DO ROSARIO DOZORES FRAGOAS, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FELIPE ANTUNHA FRAGOAS e JANETE DO ROSARIO DOZORES FRAGOAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 16:30h.

ODETTE CASAGRANDE BORGES, 90 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: OTALIDE BORGES FRANCISCO. Filiação: ALFREDO CASAGRANDE e ELVIRA BRAGANHOLO CASAGRANDE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 4 de março de 2024 às 17:00h.

PAULO CELSO LEONEL, 73 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: JOSE LEONEL DE CARVALHO e PAULA ROCHA CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 16:00h.

PAULO WASHINGTON RODRIGUES PEREIRA, 73 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: PAULO BAYARDO RODRIGUES PEREIRA e MARIA AMELIA PESTANA DA SILVAPEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 4 de março de 2024 às 16:30h.

RAUL JACINTO, 59 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: AMAURI JACINTO e LEONI MARIA JACINTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 4 de março de 2024.

ROSEMARY JABS SAVISKI, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBINSON VALERIO SAVISKI. Filiação: ANHOLD JABS e DORIS JULIA JABS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 4 de março de 2024 às 16:00h.

ROSI DO ROCIO GONCALVES DE QUEIROZ, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO GONCALVES DE QUEIROZ. Filiação: ANDRE GREGORIO DA ROSA e VITALINA FERNANDES DA ROSA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 17:00h.

SALIM TOUFIC JABER, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NAYDA NAIM DE JABER. Filiação: TOUFIC JABER e ADMA HAMZEL DE JADER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 17:00h.

VALDEVINO JOSE DE CASTRO, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: APARECIDA METODE DE CASTRO. Filiação: GERALDO JERONIMO DE CASTRO e JOANA PAULINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 16:00h.

WALTRAUD KATZINSKI ASSUMPCAO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GASTAO KLIER ASSUMPCAO. Filiação: GUSTAVO KATZNSKI e ERICA WIEDERKHR. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 4 de março de 2024 às 07:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (04)

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos