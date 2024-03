Delegado é suspeito de agressão contra garota de programa no Batel

Uma denúncia de agressão de um delegado contra uma garota de programa na noite de sexta-feira ( 01), no bairro Batel, em Curitiba, está sendo apurada pela Polícia Civil. A mulher relatou que foi agredida com copo de vidro e garrafa.

O Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela vítima informa que ela é garota de programa, e perto por volta de 1h30, foi agredida pelo delegado. “Após a vítima tentar se defender, entraram em luta corporal, sendo a vítima derrubada no chão, lesionando-lhe o braço direito e as costas com maior evidência e, também, quebrando-lhe um dos dentes”, diz o trecho obtido pela RPC.

Ainda segundo o BO, a mulher informou que o delegado arremessou uma cadeira de madeira na direção dela, mas um dos seguranças da casa noturna entrou na frente e acabou sendo atingido.

Em nota, a defesa do delegado disse que as alegações são infundadas e que a verdade será revelada na investigação. Já a Polícia Civil, informou em nota para a RPC, que expediu guia para exame pericial médico legal, bem como foi realizado auto de constatação de lesões.

