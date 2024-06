Quatro apostadores de Curitiba ganharam prêmio após terem acertado cinco dos seis números sorteados pela Mega Sena 2740, sorteada na noite deste sábado (22). Os apostadores garantiram um prêmio de consolação que supera dos R$ 76 mil.

Resultado Mega Sena 2740: 13, 16, 17, 34, 41 e 47.

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio da Mega Sena acumulou para R$ 93 milhões para a próxima terça-feira (25).

