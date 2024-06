Acumulado em R$ 220 milhões, a Quina de São João, sorteada na noite deste sábado, fez 16 apostas de Curitiba viverem momentos de pura emoção. Os apostadores de Curitiba acertaram quatro dos cinco números sorteados, o que rendeu um prêmio de consolação que chegou a R$ 88 mil.

Resultado Quina de São João 6462: 21, 38, 60, 64 e 70

As apostas de Curitiba ganharam prêmio por terem acertado quatro dos cinco números sorteados. Entre as apostas, uma delas, um bolão, faturou R$ 88 mil por ter feito a aposta com 12 números.

Apostas milionárias da Quina de São João

Prêmio principal da Quina de São João 6462 saiu para três apostadores de Gouveia (MG), Viamão (RS) e São José do Rio Preto (SP). Cara um delas faturou a bolada de R$ 76,6 milhões.

Veja abaixo o detalhamento das apostas!

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A HORA DA FORTUNA 7 Não Simples 1 R$33.131,49 CURITIBA/PR ATALIBA LOTERIAS 12 Não Bolão 42 R$88.350,36 CURITIBA/PR BOLAO DA SORTE 8 Não Bolão 10 R$44.175,30 CURITIBA/PR CASA LOTERICA ESTAÇAO DA SORTE 5 Não Simples 1 R$11.043,83 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 5 Não Simples 1 R$11.043,83 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$22.087,66 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 5 Não Simples 1 R$11.043,83 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 5 Não Simples 1 R$11.043,83 CURITIBA/PR LOTERICA NORONHA 5 Não Bolão 7 R$11.043,83 CURITIBA/PR LOTERICA NORONHA 5 Não Bolão 7 R$11.043,83 CURITIBA/PR LOTERICA NORONHA 5 Não Bolão 7 R$11.043,83 CURITIBA/PR PORTAL DA SORTE 5 Não Simples 1 R$11.043,83 CURITIBA/PR POTE DE OURO 5 Não Simples 1 R$11.043,83 CURITIBA/PR R SETE LOTERIAS 6 Não Bolão 17 R$22.087,59 CURITIBA/PR REDE DA SORTE LOTERIAS 5 Não Simples 1 R$11.043,83 CURITIBA/PR REI DA SORTE 10 Não Bolão 45 R$66.262,95

