Casal é resgatado de helicóptero de morro no Litoral do Paraná

Uma luxação de tornozelo deixou um casal no Morro Três Irmãos, em Guaraqueçaba, no Litoral do Paraná, em uma situação de risco. Com o apoio do Corpo de Bombeiros/Gost e o uso de helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), o casal foi retirado do local de difícil acesso.

LEIA TAMBÉM:

>> Março deve ter altas temperaturas e tempestades pra receber o outono em Curitiba

>> Obras no asfalto alteram trânsito de rua importante na região Sul de Curitiba

Segundo o BPMOA, a mulher sofreu uma luxação no tornozelo, impedindo que ela conseguisse se locomover. Um operador de rapel fez a retirada da vítima do local.

Na sequência, a mulher foi encaminhada para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos