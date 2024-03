Volkswagen mostra sua força nas feiras pelo País em 2024

A Volkswagen do Brasil tem um calendário dedicado ao público do agronegócio em 2024. A montadora alemã marca presença em seis feiras agro pelo País e leva aos visitantes ativações especiais, entretenimento e ofertas imperdíveis para a compra do “0” km.

Amarok, Saveiro e Polo Track são as atrações principais da marca na Expodireto Cotrijal, que acontece entre os dias 4 e 8 de março, no Rio Grande do Sul. Em estande de 350 m², os clientes poderão conhecer o chamado “Trio Agro”, a linha de frente da Volkswagen para vendas corporativas. No local, instrutores técnicos estarão disponíveis para apresentação dos produtos. Ainda na feira gaúcha, o estande abrigará uma loja VW Collection, com vestuário e acessórios da marca, oferecidos com 20% de desconto. Esta é a segunda exposição em que a Volkswagen participa neste ano – a primeira foi a Show Rural Coopavel, em fevereiro passado, em Cascavel, no Paraná.

Estreia e ofertas exclusivas

A Volkswagen escolheu a Expodireto para começar a pré-venda do inédito Polo Robust, voltado exclusivamente à venda direta. O modelo, desenvolvido e testado junto a clientes do segmento agro, traz suspensão elevada dianteira e traseira, e dispõe de dois kits exclusivos de acessórios. O primeiro deles, com foco na proteção e conservação do veículo, inclui capas para banco em vinil, revestimento para assoalho de borracha e protetor da grade frontal (de uso exclusivo para trabalho no campo rural, como fazendas e usinas). Já o segundo kit de acessórios, além de todos os componentes anteriores, agrega tapete de borracha no porta-malas e engate para reboque.

Para sair da feira com um zero-km, a VW ainda oferta Amarok Extreme e Polo Track com descontos de R$ 67.000 e R$ 8.800, respectivamente, e Saveiro Robust, com preço sugerido de R$ 79.990.

Conheça o “Trio Agro”

Novo Polo Track: O Novo Polo Track é o hatch de entrada mais robusto, moderno e espaçoso da Volkswagen. Em uma tarefa mais do que especial, o modelo chegou para substituir o Gol com conjunto mais moderno e robusto. Ele se juntou ao segmento como o hatch de entrada mais atrativo do mercado brasileiro e trouxe em seu DNA a tecnologia de um veículo construído sobre a plataforma MQB. O design do Polo Track alia modernidade e robustez, atendendo aos mais exigentes consumidores de todas as regiões do Brasil. Produzido em Taubaté (SP), o hatch é uma escolha segura e atrativa para quem busca custo-benefício e tem o maior entre-eixos da categoria. No lançamento, a VW levou o Polo Track para seu Campo de Provas em uma rodagem especial. Em um vídeo, o modelo aparecia em testes de engenharia e passava por todo tipo de terreno e intempérie para provar que estava pronto para circular nas mais variadas estradas do Brasil.

Nova Saveiro: Em sua edição 2024, a Saveiro trouxe novo design mais robusto e imponente para acompanhar também uma nova versão, a Extreme, herdada da sua irmã maior, a Amarok. Com duas novas cores, Cinza Oliver e Cinza Moonstone, e itens de série exclusivos no segmento, o modelo chegou à rede de concessionárias ao completar 41 anos de produção ininterrupta. A Saveiro é a picape com história mais longeva no mercado brasileiro e mais de 1,6 milhão de unidades vendidas.

Amarok Extreme: Produzida na planta de Pacheco, na Argentina, a Amarok dispensa apresentações. Com motor 3.0 V6 turbodiesel mais potente da categoria, gerando 258 cv e 59,1 kgfm de torque, a picape média da Volkswagen está preparada para enfrentar qualquer situação e terreno, mantendo seu comportamento e dirigibilidade de um SUV. Na sua versão topo de linha, a Extreme, o conjunto recebe todas de 20 polegadas pintadas em preto brilhante, estribo lateral tubular, acabamentos em preto piano no exterior e o santo-antônio exclusivo da versão com capota maritma na caçamba.

Confira o calendário agro da Volkswagen:

Expodireto Cotrijal (RS) – de 4 a 8 de março;

ExpoLondrina (PR) – de 5 a 14 de abril;

Tecnoshow (GO) – de 8 a 12 de abril;

Agrishow (SP) – de 29 de abril a 3 de maio;

Expointer (RS) – de 24 de agosto a 1º de setembro.