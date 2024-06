Um grupo criminoso suspeito de aplicar golpes de falsos consórcios é alvo de investigação coordenada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), com operações conjuntas com as polícias locais no Amazonas e Tocantins. O prejuízo estimado causado pela organização criminosa é de R$ 400 milhões no período de cinco anos. Entre os mandados judiciais estão quatro de prisão e seis de busca e apreensão.

A investigação aponta que o grupo atuava em vários estados. Os suspeitos iludiam as vítimas na aquisição de bens móveis e imóveis, acreditando que estava adquirindo uma residência. Porém depositavam valores em contas de terceiros.

O grupo, situado em Manaus, no Amazonas, abria escritórios falsos em Curitiba, Palmas, São Paulo, Fortaleza e Maceió. Após um período, encerrava as atividades deixando as vítimas sem contato, dinheiro ou bens prometidos.

