Mulher suspeita de aplicar golpes por Curitiba é presa em flagrante

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante uma mulher, de 52 anos, por estelionato e falsidade ideológica, na quinta-feira (29), no bairro Cidade Industrial, em Curitiba. A mulher é suspeita de aplicar golpes em empresas de telefonia e internet.

De acordo com o delegado Rodrigo Brown, na residência da mulher foram efetuadas 34 ligações fraudulentas.

LEIA TAMBÉM:

>> Casal é resgatado de helicóptero de morro no Litoral do Paraná

>> Obras no asfalto alteram trânsito de rua importante na região Sul de Curitiba

“A contratação da internet era feita com documentos furtados, roubados e extraviados. A pessoa solicitava a ligação da internet, ficava lá alguns meses até ser cortada e então se apropriavam dos equipamentos da operadora”, explica o delegado.

A abordagem foi realizada no momento de instalação da internet. Ela apresentou um documento de outra pessoa, em que foi constatado que há um boletim de ocorrência sobre o extravio do documento.

Orientação

A Polícia Civil reforça que o cidadão que for vítima do golpe pode registrar o boletim de ocorrência na unidade mais próxima ou de forma online, através do site da PCPR.

Também solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra estelionatos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos