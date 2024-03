Balão cai em área de mata próximo ao Parque Passaúna, em Curitiba

Um balão foi flagrado pela reportagem da Tribuna numa área de mata próximo ao Parque Passaúna, no bairro Augusta, em Curitiba, no final da tarde deste domingo (03). O objeto inflamável caiu na região de vegetação e por sorte acabou apagando sozinho, sem provocar incêndio no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, balões podem causar grandes incêndios e danos irreparáveis a famílias e ao meio ambiente, além de configurarem crime a todos os envolvidos – para quem fabrica, vende, transporta ou solta.

Os balões carregam pequenos focos de fogo que se deslocam de acordo com a direção do vento e sem controle de parada. Percorrem grandes distâncias até que, inevitavelmente, chegam ao chão. Quando caem em cima de telhados, incendeiam casas e podem causar grandes tragédias. Se o incidente ocorre em redes elétricas, resulta em curtos-circuitos e quedas de energia. Podem, ainda, arrasar grandes áreas florestais.

