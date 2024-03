A explosão de um reator de descontaminação na fábrica de rações Jaguafrangos, do Grupo BTZ, em Jaguapitã, no norte do Paraná, provocou a morte de um colaborador e deixou outros dois feridos, neste domingo (3).

Ainda não há um laudo final das causas do acidente, segundo a Defesa Civil municipal. Os engenheiros da Defesa Civil estão no local para analisar as causas da explosão.

“Todas as equipes de segurança do trabalho da empresa estão ativas colaborando com autoridades públicas envolvidas, visando minimizar efeitos desse lamentável evento”, em nota, disse o Grupo BTZ.

A companhia destacou que está centrada nos esforços de preservação da integridade dos colaboradores e apoio aos familiares.

