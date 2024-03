Bardahl comemora 70 anos com nova campanha

Em comemoração aos 70 anos da Bardahl no Brasil, a marca prepara uma série de ações para este ano. Fundada em 1954, a primeira empresa a fabricar aditivos automotivos no país se tornou referência no segmento por sua capacidade de desenvolver produtos com tecnologia de ponta para o mercado. Detentora da marca B12, um dos principais aditivos para óleo do mundo, a Bardahl vem acompanhando a evolução do segmento com produtos que atendem até mesmo veículos híbridos e elétricos.

Para Ricardo Galvão, presidente da Promax, indústria que fabrica e comercializa os produtos Bardahl no Brasil, a campanha reforça a história, o pioneirismo e o cuidado que a Bardahl sempre teve com o consumidor, através do desenvolvimento de todos os seus produtos. “Pretendemos comemorar por todo o ano, sempre focados em manter viva nossa cultura inovadora, pioneira, cuidado com o meio ambiente e, acima de tudo, com as pessoas. Afinal, são sete décadas de história”, afirma.

Segundo Jéssika Atademos, Head de marketing da Promax, todo o projeto para os 70 anos foi pensado levando em consideração a presença constante da empresa na vida dos brasileiros. “Fazemos parte da vida dos brasileiros, formamos uma verdadeira família. As pessoas se lembram da Bardahl por causa dos comerciais na TV, dos postos de combustíveis e das corridas de velocidade”, ressalta, lembrando que as novas embalagens também trazem toda a modernidade que a Bardahl sempre expressou.

A mudança das embalagens reforça um novo momento para a empresa. Segundo Jéssika, foram feitas pesquisas com consumidores e com tendências para entender as necessidades do público e mercado. “A Bardahl foi a primeira a utilizar embalagem plástica em aditivos e lubrificantes, o que destaca esse espírito de inovação, que está no DNA da marca. Então trouxemos curvas e linhas que remetem ao movimento e à modernidade, ao mesmo tempo em que priorizamos as informações mais claras e precisas sobre as funções de cada produto”, esclarece.

A campanha publicitária teve estreia no último domingo (03/03) em rede nacional, enquanto que os produtos repaginados já poderão ser encontrados em pontos de vendas, que também contarão com novidades.

70 anos de conquistas – A marca Bardahl chegou ao Brasil em 1954, 15 anos depois de ser fundada nos Estados Unidos por Ole Bardahl. Com a Promax, os irmãos Antônio, Evânio e Mario Galvão, obtiveram a licença para fabricar e distribuir os produtos Bardahl no país. A marca é conhecida por ser pioneira na produção de aditivos automotivos no Brasil e foi a primeira a lançar um lubrificante com o conceito long life no Salão do Automóvel de 1968, o Maxoil Long Life, além de ser pioneira ao fabricar aditivos para carros a álcool, flex e híbridos.