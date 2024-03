Uma frente fria avança pelo Sul do Brasil e já deve influenciar o tempo em Curitiba e grande parte do Paraná, nesta segunda-feira (04). Não se descarta temporais localizados nas diversas regiões do estado.

De acordo com o Simepar, o tempo segue abafado, com calor mais intenso nas porções noroeste e norte. No início do dia, algumas chuvas ocorrem a partir do oeste, sudoeste e no sul paranaense. Nos demais setores, a instabilidade aumenta a partir da tarde, ou seja, pode vir temporal na segunda.

Chuva para Curitiba!

A previsão do tempo para Curitiba aponta que a chuva vai chegar no fim da tarde de maneira mais intensa. O vento também vai acompanhar com velocidade próxima a 31 km/h. Vale ter atenção a partir das 16 horas!.

Sobre a temperatura, o dia vai permanecer quente com a máxima podendo alcançar 27°C na capital. Para os próximos dias, com a maior influência da frente fria, o tempo vai ficar fechado e com chuva.

