A rede de Farmácias Nissei inaugurou uma nova loja em Curitiba. Localizada no bairro Seminário, no local que havia sido outra farmácia, a unidade conta com hub de saúde completo, incluindo farmacêuticos especializados na promoção da saúde e bem-estar, aplicação de injetáveis, aferição de pressão e aplicação de brinco.

Com estacionamento para até 20 carros, a nova loja oferece uma variedade de mais de 15 mil produtos que abrangem itens de higiene, beleza, perfumaria e mercearia, incluindo um catálogo com mais de 40 itens de marcas próprias.

“A inauguração é estratégica e cuidadosamente planejada, visando aprimorar significativamente a experiência dos nossos clientes ao oferecer um ambiente completo”, comentou o CEO da Nissei, Alexandre Maeok.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos