Um festival de abuso de velocidade e perigo para quem transitou no domingo (03) na BR-116, em Campina Grande do Sul,na Região Metropolitana de Curitiba. Durante o período de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , de 1h30, foram flagradas 83 infrações à velocidade máxima de circulação no local (110 km/h).

De acordo com a PRF, que utilizou radar portátil, foi flagrado um automóvel Peugeot a 181 km/h, mais de 50% acima da velocidade máxima permitida no local. O ponto de fiscalização fica dentro de um trecho com alto índice de acidentes, que resultam em mortos, feridos, interdições da rodovia.

Multa e suspensão

Quando a velocidade flagrada é superior à máxima em mais de 50%, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece uma multa de R$ 880 reais e suspensão do direito de dirigir. Os motoristas flagrados na atividade, foram autuados e devem receber a notificação.

Outros flagras impressionantes foram feitos pela equipe da PRF. Veja abaixo mais fotos dos motoristas “Velozes e Furiosos”.

Divulgação/PRF. Divulgação/PRF. Divulgação/PRF. Divulgação/PRF.

O responsável pelo veículo (proprietário ou principal condutor estabelecido) tem prazo para apresentação de condutor e defesa, conforme estabelecido pela legislação.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos