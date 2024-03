Um carro invadiu uma loja de roupas na manhã desta segunda-feira (4), na Avenida Senador Salgado Filho, no bairro Uberaba, em Curitiba. A idosa que conduzia o veículo acabou perdendo a direção, bateu de frente e entrou com o carro no estabelecimento.

A ocorrência foi nas primeiras horas do comércio e a proprietária estava arrumando manequins, no momento do acidente. Ao perceber que o carro vinha na direção da loja, ela ainda correu. A cena foi registrada por câmeras de segurança.

Interior da loja, após o acidente. Foto: Reprodução/RPC

Com o impacto, a dona da loja acabou sendo atingida na perna e teve cortes no pé com os vidros estilhaçados. A motorista se comprometeu em pagar o prejuízo.

