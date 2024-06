Firás Fahs busca a 1.ª vitória na Fórmula Delta

Firás Fahs disputa no próximo sábado e domingo a 4ª etapa da Fórmula Delta no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O piloto de Foz do Iguaçu, que conta com o apoio da New Zone Importados, Brand Collection, ExtraVape e Realme nesta temporada, espera repetir o mesmo desempenho da última etapa e conquistar a sua primeira vitória na categoria.

Firás Fahs destaca que a expectativa para o fim de semana é boa. “Evoluímos muito deste o início da temporada e com o mesmo desempenho da última etapa, temos boas possibilidade de conquistar a primeira vitória. Ela será importante para o campeonato, não permitindo que os líderes abram muito na pontuação”, destaca Firás Fahs.

Depois de três etapas, Firas Fahs é vice-líder da competição de Rookies, com 77 pontos, enquanto que o líder Pietro Mesquita soma 95. Já na classificação geral da Fórmula Delta, Firás está na quinta colocação, com 51 pontos, ao passo que Enzo Caporale está na liderança, com 72 pontos.

Classificação da Fórmula Delta após três etapas:

1º) Enzo Caporale, com 72 pontos;

2º) Pietro Mesquita, 70;

3º) Pedro Antunes, 61;

4º) Rodrigo Rocha, 54;

5º) Firás Fahs, 51;

6º) João Simonsen, com 39 pontos.

Classificação do Campeonato de Rookie:

1º) Pietro Mesquita, com 95 pontos;

2º) Firás Fahs, 77;

3º) Pietro Nalesso, 52;

4º) Dudu Ferraz, 51;

5º) Maria Nienkotter, 44;

6º) Domenico Largura, com 36 pontos.

(Foto: Edmar Salguero/Divulgação).