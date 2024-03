O rompimento de uma das redes de distribuição de água que abastece moradores de bairros de Curitiba e de Campo Largo, na Região Metropolitana, neste domingo (10), pode provocar a falta de água em algumas regiões.

O serviço deve ser concluído até o fim da tarde, sendo que a previsão de normalidade deve retornar gradativamente a partir das 22 horas.

Confira os bairros que podem ficar sem água:

De acordo com o Sanepar, o rompimento pode afetar 10 bairros em Curitiba. Veja:

Já em Campo Largo, quatro bairros podem ser afetados:

O conserto deve ser concluído até às 17 horas.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar mais informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.

