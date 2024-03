Um acidente envolvendo uma ciclista na BR-277, na manhã deste domingo (10), quase virou tragédia. Uma idosa de 64 anos perdeu o controle da bicicleta, caiu, bateu a cabeça e ficou desacordada, em Morretes, no litoral do Paraná. A vítima fazia a descida da Serra do Mar ao lado de um grupo de 40 ciclistas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o impacto da cabeçada no chão foi tão forte que o capacete quebrou. A ciclista chegou a sofrer uma parada cardiorespiratória e foi socorrida por um enfermeiro que passava no local de carro.

Na sequência, agentes da PRF ajudaram na massagem cardíaca por aproximadamente 40 minutos, até a chegada da ambulância com suporte avançado.

Leia também:

Após a massagem cardíaca, a ciclista voltou a apresentar os sinais vitais e foi encaminhada de ambulância ao Hospital Cajuru, em Curitiba.

Você já viu essas?

Alma de artista! Rainha do papel! Uma matérina incrível para ficar com o coração quentinho! Deliciosos!! Essa mulher é responsável pelo sorvete de frutas mais consagrado de Curitiba Comprovante esquecido Qual é o cúmulo da honestidade? O que aconteceu aqui é de tirar o chapéu!