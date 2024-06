Transporte de carga gigantesca provoca lentidão nas estradas perto de Curitiba

Uma carreta com carga de aproximadamente 400 toneladas faz a travessia rodoviária no trecho entre Curitiba e Blumenau nesta quarta-feira (19). O veículo que tem autorização especial de transporte partiu de Campina Grande do Sul, no Paraná, às 9 horas.

A carreta tem aproximadamente 80 metros de comprimento, por 6,5 metros de largura e peso aproximado de 400 toneladas.

Por conta das dimensões, uma operação especial foi realizada para travessia da carreta, que ocupará todas as faixas da rodovia durante o trânsito, além de ser necessário, em alguns momentos, manobras para utilização até da pista contrária. Assim, durante a passagem da carreta, poderá haver lentidão dos trechos impactados.

PRF, concessionária Arteris e escolta contratada pela transportadora estão envolvidas na operação especial.

A carreta partiu de Campina Grande do Sul, na BR-116, próximo de Curitiba, e prosseguirá em direção a Santa Catarina, percorrendo a BR-376 até chegar ao km 57 da BR-101, na região de Araquari. A partir deste trecho, na interseção com a BR-280, o conjunto deixa a BR-101 e prossegue em direção a Blumenau.

Devido às suas proporções, a carga ocupa todas as faixas da rodovia ao longo do percurso e, em alguns trechos, precisará transitar na pista contrária. Por conta da complexidade da operação, os tempos e movimentos podem ser impactados, resultando em bloqueios e lentidão no tráfego.

