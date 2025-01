Grupo referência em música histórica no Paraná se apresenta de graça no sábado

Um programa além da música. No sábado (25), o grupo Studium Musicae, referência em música histórica no Paraná, apresenta o concerto Rotas da Seda: Músicas do Mundo na Capela Santa Maria Espaço Cultural, no Centro, em Curitiba. A entrada é de graça.

A proposta com temas musicais reforça a relevância da fé, do comércio e do intercâmbio entre povos. “Estamos levando ao público um repertório extremamente inusitado e curioso. São temas oriundos de tradições musicais diversas que primam pelos contrastes geográficos e culturais. Uma viagem sonora singular”, afirmou Plínio Silva, que participa do Studium desde quando o grupo se chamava Conjunto Renascentista de Curitiba, nos anos 80.

O programa de concerto revela uma expansão do Studium Musicae em relação ao seu repertório. Se antes da retomada em 2022, o grupo se dedicava à música histórica europeia, agora incluiu nas suas apresentações música oriental- chinesa e japonesa, O concerto é um mosaico de estilos, considerando as línguas e a cultura de cada região e uso de diferentes instrumentos.

O Studium Musicae é formado atualmente por Flávio Stein, Norberto Pavelec e Plínio Silva, músicos que participaram da primeira formação nos anos 80, Júlio Cesar Coelho que integrou o grupo nos anos 90, Daniele Oliveira, Márcia Kaiser e o percussionista Fábio Mazzon, que participam desde 2022 e, mais recentemente, Mateus Sokolowski.

História documentada

Essa não será a primeira vez que o Studium Musicae se apresenta na Oficina de Música. Alguns dos seus músicos estavam na primeira edição, em janeiro de 1983, quando o grupo era Conjunto Renascentista de Curitiba, e até ajudaram a limpar salas de um Solar do Barão recém-reformado, para que o local pudesse receber alunos. O Renascentista foi criado em 1981 pela gambista Eunice Brandão (1960-2001), com apoio da Fundação Cultural de Curitiba, do maestro e cravista Roberto de Regina e da cravista Ingrid Serafim. Em 1983, o Renascentista passa a se chamar Studium Musicae e no ano seguinte grava o LP “As Cruzadas”: o primeiro dedicado integralmente a música medieval em todo país. Nos anos 80 e 90 integrantes do grupo criaram importantes festivais de música organizados em Curitiba.

Em 1987, o Studium fez sua primeira parada, retornando em 1990 com nova formação, que perdura até 1994, quando realizam uma turnê pelos Países Baixos e que gerou o CD “Holland Tour”, gravado ao vivo em uma igreja em Thesinge. Em 2022 o grupo ressurgiu após o lançamento do CD triplo “Tríptico”,produzido por Alvaro Collaço e que trouxe gravações das primeiras formações. Essa história está sendo contada no documentário “Música Inesperada”, dirigido por Neni Glock, a ser lançado em abril na Cinemateca.

STUDIUM MUSICAE em Concerto Rotas da Seda: A Música do Mundo na 42ª Oficina de Música de Curitiba

Data: 25 de janeiro

Horário: 19h

Local: Capela Santa Maria – Espaço Cultural. Rua Conselheiro Laurindo, 273

Entrada franca