Tradicional confeitaria de Curitiba cria bolos com sabores de Festa Junina

Chegou a época mais saborosa do ano e, para celebrar, a confeitaria Chiffon Cake acaba de lançar seu cardápio junino. A marca, famosa por ter o bolo mais fofo da cidade e pioneira no bolo chiffon em Curitiba e no Brasil, promete novidades bem diferentes esse mês.

Localizada no charmoso bairro Hugo Lange, em Curitiba, a Chiffon Cake se destaca pela qualidade e originalidade de suas criações. A massa do bolo chiffon, que não leva fermento nem leite e esfria de ponta cabeça, resulta em uma textura única e extremamente fofa. Os sabores juninos incluem milho verde, quentão, mimosa (também conhecida como tangerina), chocolate com castanhas e pinhão. Os bolos podem ser degustados na loja ou adquiridos em kits com os sabores do mês (os quatro lançamentos e baunilha) por R$ 55, ou inteiros por R$ 70.

Uma das estrelas do cardápio é o Bolo confeitado de Mimosa, que combina a fruta na massa e no recheio, criando uma harmonia entre o doce e o cítrico. Outro destaque é o cheesecake Romeu e Julieta, uma receita japonesa da família de Giseli Yumi Fujikawa, proprietária da confeitaria, que traz a cheesecake assada surpreende com sua camada cremosa de queijo e goiabada.

Além dos doces, a Chiffon Cake oferece salgados únicos, como a famosa coxinha de batata salsa, frita na hora e servida com salada e molhos caseiros feitos com receitas que são segredos de família. O destaque desta temporada junina vai para a coxinha de carne seca com pinhão e a quiche Lorraine com bacon e pinhão.

Para os amantes de chás, a confeitaria apresenta mais uma novidade, o “Inverno Curitibano”, um blend especial com casca de mimosa e especiarias da marca curitibana “Blenderia”, perfeito para aquecer os dias frios.

E para quem deseja levar a festa junina para casa, a Chiffon Cake oferece o Kit Festa Junina por R$ 195, que inclui mini salgadinhos, fatias de bolo chiffon nos sabores milho verde, mimosa e quentão, quentão sem álcool, bolo individual de churros, pipoca caramelo e quiche de bacon com pinhão.

Anote na agenda: no dia 29 de junho, a Chiffon Cake realizará sua quermesse com o exclusivo bolo chiffon de pipoca, prometendo um evento repleto de sabor e diversão para quem for até a loja.

A Chiffon Cake está aberta todos os dias e também oferece serviço de delivery para que você possa saborear essas delícias no conforto de casa.

Os sabores juninos poderão ser apreciados até o final de julho.

Serviço

Chiffon Cake

Endereço: R. Jaime Balão, 130 – Hugo Lange.

Horário de Funcionamento: todos os dias, das 10h às 20h.

Contato: (41) 3362-7715 | Whatsapp 41 99897-6548.

