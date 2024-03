Um morador de Curitiba acertou cinco números na Mega-Sena 2698 e ganhou R$ 57.263,31, no sorteio que foi realizado no sábado (10). Nenhuma aposta conseguiu adivinhar os seis números e o prêmio principal, de R$ 7,9 milhões, foi acumulado.

Além de Curitiba, mais duas apostas do Paraná garantiram o segundo prêmio do sorteio. Moradores de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e de Medianeira também vão receber R$ 57.263,31.

As três apostas vencedoras no Paraná são cota única e simples. As lotéricas onde os jogos foram feitos são: Loterias da Ceasa (Curitiba), Florida Loterias (Pinhais) e Lotérica Medianeira (Medianeira).

Confira o resultado do sorteio.

Apostas do Paraná acertam quatro números na Mega-Sena 2698

Diversas apostas feitas no Paraná acertaram quatro números e garantiram o prêmio de R$ 1.118,83. Somente em Curitiba foram 57 apostas vencedoras.

Já em todo o estado 196 apostas acertaram os quatro números e vão receber o terceiro maior prêmio do concurso 2698.

Em todo o Brasil 43 apostas acertaram os cinco números e são ganhadoras de R$ 57.263,31. Já 3.144 apostas acertaram quatro números e vão receber R$ 1.118,83.

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (12). O prêmio acumulado está estimado em R$ 12 milhões.

