Um motociclista morreu em um acidente envolvendo um caminhão e uma moto na manhã deste domingo (10), na BR-277, em Paranaguá, no litoral do Paraná. A colisão aconteceu no km 7,7, na pista sentido Curitiba.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 7 horas. A vítima, um homem de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme a PRF, vestígios no local apontam que o motociclista atingiu a traseira do caminhão. Por conta do acidente, uma faixa precisou ser interditada na BR-277, durante a manhã deste domingo (10).

