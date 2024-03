Tem sorteio da Lotofácil, a loteria mais querida do Brasil, neste sábado (09). A Caixa sorteia direto do Espaço Loterias, as 15 dezenas do concurso 3049 da Lotofácil. Quem acertar todos os números leva para casa a bolada de R$ 4 milhões, que está acumulada. Também levam prêmios em dinheiro os acertadores de 11, 12, 13 e 14 números.

Resultado da Lotofácil 3049: a partir das 20h

Para concorrer aos prêmios

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. A aposta custa apenas R$ 3. Confira o resultado da Lotofácil na Tribuna.

